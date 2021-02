Udostępnij:

Współzałożyciel Microsoftu wziął udział w swoim pierwszej audycji w aplikacji Clubhouse. Odpowiedział na szereg pytań, a jedno z nich szczególnie przykuło uwagę odbiorców.

Z Billem Gatesem rozmawiał znany amerykański dziennikarz Andrew Ross Sorkin. Zadał on miliarderowi dość podchwytliwe pytanie. "Czy często korzysta pan z iPhone? czy woli Pan iOS od Androida?". Podstawą do takiego stwierdzenia był fakt, że aplikacja Clubhouse jest póki co dostępna jedynie dla użytkowników smartfonów z systemem iOS.

W odpowiedzi na pytanie Bill Gates rzekł: "Właściwie to używam telefonu z Androidem, ale ponieważ chcę mieć wszystko pod kontrolą, często bawię się także iPhone'ami. Jednak telefon który mam zawsze przy sobie, korzysta z systemu Android". Sorkin zapytał więc, "czy to kwestia religii Android kontra Apple"?

Gates odpowiedział, że nie chodzi tu o sympatię do tej czy innej firmy. "Niektórzy producenci smartfonów z systemem Android pre-instalują oprogramowanie firmy Microsoft, co ułatwia mi korzystanie z nich"- odpowiedział Gates. "Android jest bardziej elastyczny, jeśli chodzi o sposób łączenia oprogramowania z systemem operacyjnym. Więc do tego się przyzwyczaiłem. Wiesz, wielu moich znajomych ma iPhone'a" - mówi Gates.

Z jakiego telefonu korzysta Bill Gates? Zapewne jest to Samsung

Najprawdopodobniej Bill Gates korzysta ze smartfonu marki Samsung. Przede wszystkim, urządzenia tej marki są zintegrowane z aplikacją "Twój telefon" na Windowsa. Pozwala ona między innymi na korzystanie ze smartfona z poziomu komputera. W niektórych seriach smartfonów Samsungów zainstalowane jest oprogramowanie Microsoft Office i prawdopodobnie o tym mówił Gates. W 2020 roku współzałożyciel Microsoftu korzystał z Samsunga Galaxy S8.

Z tej okazji warto przypomnieć słowa Gatesa, które wypowiedział podczas wywiadu w 2019 roku. Uznał że przegrana Microsoftu na rzecz Androida jako standardowej platformy dla smartfonów konkurencyjnej dla Apple była "jednym z największych błędów wszechczasów" dla jego firmy. Ta porażka kosztowała firmę około 400 milionów dolarów.