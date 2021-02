Bitcoiny warte coraz więcej, a Austria chce surowszych przepisów

Udostępnij:

Cena bitcoina po raz kolejny bije rekordy. Obecna wycena wszystkich jednostek Bitcoina będących w obiegu przekroczyła już bilion dolarów. Elon Musk po raz kolejny postanowił wypowiedzieć się pozytywnie na jego temat. Z drugiej strony zaś Austria chce wprowadzić dużo surowsze przepisy dotyczących kryptowalut, ze względu na efekt rosnącej skali oszustw.

W ostatnią środę kurs Bitcoina przekroczył barierę 50 tysięcy dolarów (około 203 578 złotych), a jego wartość wciąż rośnie. Na moment pisania tego artykułu, kurs kryptowaluty jest równy 55 875 dolarów za jedną jednostkę. Nie dziwi więc, że Elon Musk, znany z pozytywnych wypowiedzi na temat kryptowalut, postanowił ponownie poruszyć ten temat. Jego zdaniem posiadanie bitcoina, który jest tylko trochę mniej głupią formą płynności finansowej niż gotówka.

Tesla’s action is not directly reflective of my opinion. Having some Bitcoin, which is simply a less dumb form of liquidity than cash, is adventurous enough for an S&P500 company. — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021

Musk w swojej wypowiedzi nawiązał również do zerowych i ujemnych stóp procentowych. Zostały one wprowadzone przez wiele banków centralnych na świecie jako reakcja na kryzys spowodowany przez pandemię SARS-CoV-2. Ze względu na jednocześnie rosnącą inflację, tradycyjne waluty fiducjarne tracą na wartości, w przeciwieństwie do kryptowalut, które wciąż umacniają swoją pozycję. Szczególnie dotyczy to Bitcoina, który należy do najpopularniejszych kryptowalut.

Nie wszyscy jednak są tak pozytywnie nastawieni do Bitcoina. Kilka dni temu austriackie organy regulacyjne wezwały polityków do wprowadzenia surowszych przepisów dotyczących kryptowalut. Zgodnie z danymi przekazanymi przez austriacki Urząd Rynku Finansowego, ponad 60 procent wszystkich zgłoszonych do tej instytucji oszustw finansowych w Austrii dotyczy kryptowalut. Oszuści poszukują swoich następnych ofiar na serwisach społecznościowych.

Rzecznik rządu Klaus Grubelnik, stwierdził, że widzi ogromną potrzebę wprowadzenia ściślejszych regulacji. Jego zdaniem fałszywe oferty dotyczące zakupu akcji lub złota istnieją już wcześniej. Obecnie jednak większość oszustw dotyczy kryptowalut, ze względu na szum medialny, który wywołuje zwiększone zainteresowanie tego rodzaju inwestycjami.