Bitdefender Antivirus Free Edition to darmowe oprogramowanie antywirusowe, zapewniające podstawową ochronę komputera podczas codziennej pracy w Internecie.

Program działa w oparciu o technologię chmury, dzięki czemu charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na zasoby systemowe, jednocześnie skutecznie chroniąc komputer przed szkodliwymi wirusami. Co istotne, oprogramowanie potrafi również pracować w trybie offline, w którym to wykorzystuje zapisane lokalnie na dysku twardym bazy sygnatur. Bitdefender Antivirus Free Edition jest praktycznie bezobsługowy i w żaden sposób nie zakłóca codziennych czynności wykonywanych na komputerze.

Bitdefender Antivirus Free Edition oferuje moduł ochrony systemu w czasie rzeczywistym, a także co jakiś czas przeprowadza gruntowne skanowanie dysku w poszukiwaniu szkodników. Zapewnia ochronę komputera przed wirusami rozpowszechnianymi na różnego rodzaju nośnikach zewnętrznych, złośliwymi komponentami publikowanymi na stronach internetowych itp.

Oprogramowanie skupia w sobie zaawansowane mechanizmy ochrony proaktywnej do wykrywania jeszcze nieznanych zagrożeń, technologię heurystyczną, monitorującą wszystkie aplikacje, które chcą uzyskać dostęp do usług sieciowych (w tym Internetu), moduł do skanowania odwiedzanych stron WWW pod kątem występowania na nich szkodliwych komponentów oraz zabezpieczania przed trudnymi do zidentyfikowania i usunięcia rootkitami. Na uwagę zasługuje również technologia Early Boot Scanning, skanująca system operacyjny w trakcie jego uruchamiania.

