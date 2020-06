14.11.2018 19:27 • Recenzja do wersji 2019

Używam od roku. Wcześniej korzystałem z innego. Był niezły ale nie do końca byłem go pewny. Ten nie obciąża komputera i radzi sobie z blokadą " wyrafonowanych" wirusów. Bitdefendera zakupiłem po przejrzeniu testów antywirusowych. Jak się okazało do lat otrzymywał bardzo dobre wyniki. Produkt jest praktycznie niezauważalny. Włączyłem funkcję Autopilota, więc nie muszę decydować, jakie pliki i w jakim zakresie mam chronić. Oprogramowanie samo skanuje luki w systemie i odpiera ataki. Bardzo przydatna funkcja kontroli rodzicielskiej.