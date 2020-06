Pobierz program

Bitdefender Internet Security to pakiet przeznaczony do kompleksowego zabezpieczania komputera. Chroni on przed różnego rodzaju zagrożeniami (wirusy, trojany, ransomware), pozwala także na filtrowanie ruchu sieciowego.

W skład pakietu wchodzą Antivirus - program antywirusowy, Firewall - zapora sieciowa blokująca niebezpieczne skrypty i dialery, zabezpieczająca przed atakami hackerów z zewnątrz i filtrująca informacje wysyłane przez użytkownika, Antispam - moduł do ochrony przed spamem, tj. niepożądanymi wiadomościami e-mail o charakterze reklamowym, Antispyware - moduł monitorujący system pod kątem zagrożeń ze strony oprogramowania szpiegującego oraz Parental Control - moduł umożliwiający blokowania dostępu do wybranych stron internetowych, blokowanie dostępu do Internetu w określonym czasie (np. w czasie przeznaczonym na odrabianie lekcji), a także blokowanie wybranych aplikacji.

Nowa wersja oferuje m.in. moduł do ochrony danych w sieciach społecznościowych oraz tryb Autopilota, po włączeniu którego Bitdefender nie wyświetla żadnych komunikatów i pytań, automatycznie dobierając konfigurację i reagując adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Producent wprowadził także komponent chroniący użytkowników przed ransomware, czyli szkodnikami np. szyfrującymi dane i żądającymi okupu

