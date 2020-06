03.10.2018 17:00 • Recenzja do wersji 2019

Bitdefender używam od lat. Cenię go za to, że ciągle jest ulepszany. Instalacja przebiega sprawnie i bez komplikacji - oczywiście trzeba dokładnie dostosować się do zaleceń. Po instalacji prawie zapominam o tym, że go mam. Nie dręczą mnie żadne okna dialogowe informujące o pojawiającym się zagrożeniu. Czasem z ciekawości sprawdzam tylko, jak często próbowały zaatakować mój sprzęt. Kilkakrotnie antywirus sprawdził się w podróży., kiedy korzystałem z dostępnych wi-fi. Bałem się, że przy „wolniejszym internecie” Bitdefender spowolni system – ale nie. Korzystałem z internetu jak zawsze. Oprogramowanie nie spowalnia pracy sprzętu, chociaż mój komputer nie jest wcale „wypasiony”. Jeśli coś mi zamula, to oczywiście nadmiar pobranych plików, które co jakiś czas muszę usunąć.