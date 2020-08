Pobierz program

Bitwy Zamków to specyficzna gra strategiczna z wieloma elementami RPG, której akcja rozgrywa się w średniowiecznym świecie fantasy. Tytuł udostępniony został z poziomu przeglądarki internetowej oraz na urządzenia mobilne.

Jak wygląda rozgrywka?

Zasady gry Bitwy Zamków nie należą do skomplikowanych. Zabawę rozpoczynamy od wybudowania niewielkiego gospodarstwa, które dostarczać nam będzie podstawowe surowce - kwiaty i jabłka. Kolejny krok w grze to budowa koszar. Te z kolei pozwalają nam szkolić chłopów do walki z goblinami. Wygrana bitwa przynosi graczowi złoto oraz doświadczenie wymagane do rozwoju.

Kolejnym, nie mniej istotnym budynkiem w grze jest zamek. To z jego poziomu możliwe jest zarządzanie innymi budynkami i szkolenie coraz to lepszych jednostek wojskowych do walki z mocniejszymi przeciwnikami. Bitwy Zamków pozwala na zabawę w kilku odmiennych lokacjach.

Aspekty społecznościowe

Bitwy Zamków to gra, która poza rozgrywką z wirtualnymi przeciwnikami sterowanymi przez komputer umożliwia także zabawę i walkę z innymi graczami. Zwycięstwo w tym przypadku również daje nam złoto i doświadczenie niezbędne do szybkiego rozwoju oraz zyskiwania przewagi nad pozostałymi graczami. Tytuł chociaż wydawać by się mógł banalnie prosty to zapewnia na tyle dynamiczną rozgrywkę, iż trudno się od niego oderwać nawet po wielu godzinach zabawy.

Kluczowe cechy gry: