Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Black Menu for Google to wtyczka do przeglądarki internetowej Google Chrome lub Opera 15+, która adresowana jest do użytkowników korzystających z usług firmy Google.

Po zainstalowaniu opisywanego dodatku przeglądarce po prawej stronie od paska adresu znajdziemy malutką ikonę, na którą musimy kliknąć, by otworzyć listę zawierającą zestawienie usług firmy Google, do których możemy uzyskać natychmiastowy dostęp. Dzięki temu nie musimy już ręcznie uruchamiać wyszukiwarki Google, Kalendarza, Google Play, Dysku, Google+, Tłumacza, Mapy, YouTube'a, Wiadomości czy Gmail.

Black Menu for Google pozwala na dostosowanie zawartości listy usług do własnych preferencji, dzięki czemu możemy umieścić w tym rozszerzeniu jedynie najczęściej używane serwisy należące do Google (np. wyszukiwarkę, Google+ i Kalendarz). Istnieje także możliwość zdefiniowania wielu innych ustawień (np. domyślnego kraju dla wiadomości Google i domyślnej mapy w Mapach Google czy też wybranych języków dla Tłumacza Google).