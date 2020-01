Blank And Secure 5.51

Pobierz pr​ogram

Blank And Secure to niewielkie i bardzo proste narzędzie, służące do trwałego usuwania danych z komputera. Umożliwia skuteczne kasowanie pojedynczych plików oraz całych folderów.

Program działa w oparciu o nadpisywanie powierzchni dysku, na której ulokowane są dane zdefiniowane przez użytkownika jako te do usunięcia. Proces nadpisu wedle konfiguracji uruchamiany może być cyklicznie od 1 do 35 razy, co gwarantuje nam, że skasowane przy użyciu Blank And Secure pliki nie będą możliwe w żaden sposób do odzyskania. Podczas nadpisywania narzędzie wykorzystuje dane zerowe.

Inna funkcja oferowana przez aplikację to wypełnianie wolnej przestrzeni dyskowej. Zaletą Blank And Secure jest brak konieczności instalacji programu w systemie operacyjnym. Gotowe jest ono do użycia tuż po pobraniu.