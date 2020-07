Pobierz program

Bleach Online to gra MMORPG stworzona z myślą o fanach popularnej mangi i anime, Bleach. Gracz zostaje przeniesiony do świata fantasy, w którym będzie musiał walczyć z potworami i rozwijać swojego bohatera, aby ten stał się niezwyciężony.

Fabuła i rozgrywka

Postać gracza zostaje uratowana przez kapitana-przywódcę Yamamoto. Z powodu ciężkich obrażeń, śpi przez cały tysiąc lat. Kiedy się budzi, nie pamięta gdzie jest, co się wydarzyło, ani nawet kim jest. Wszystkie wspomnienia jakby wyparowały, a razem z nimi umiejętności. Yamamoto wysyła go do świata ludzi, aby odnalazł siebie, szybko jednak zaprzyjaźnia się z grupką rebeliantów i przez to wpada w tarapaty.

W Bleach Online wcielić się można w jednego z sześciu dostępnych bohaterów, do wyboru są damska lub męska wersja trzech klas: Ghost Sword, Spirit Blade oraz Kidō. Na swojej drodze gracz spotka wiele postaci i elementów otoczenia, które nawiązują do Bleach, jednak nie będzie podążał z fabułą anime czy mangi, lecz tworzył odrębną historię.

Bleach Online rozpoczyna się od samouczka, w którym zostaje nakreślona fabuła, wyjaśnione zasady oraz mechanika gry. Punkty doświadczenia niezbędne do podnoszenia poziomu postaci, a tym samym jej rozwoju, zdobywane są przez wygrywane walki oraz wypełniane misje.

Rozwijanie bohatera, jak i zdobywanie pieniędzy i przedmiotów otwiera przed graczem coraz to nową zawartość. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu, będzie można nawet kupić swój dom. Jeśli ktoś jest niecierpliwy lub zwyczajnie nie ma tak dużo czasu, by grać albo chce odkryć nowe ciekawe rzeczy w grze, wtedy będzie mógł poznać się z ofertą sklepu wewnątrz gry i wesprzeć twórców realnymi pieniędzmi.

Głównym aspektem rozgrywki jest walka, która przebiega w systemie turowym. Gracz na początku wybiera, na jakich umiejętnościach dana postać z drużyny ma się skupić, a następnie pojedynek rozstrzyga się automatycznie, można go jedynie obserwować bez żadnej ingerencji. Walki mogą odbywać się z postaciami sterowanymi przez sztuczną inteligencję lub w trybie PvP.