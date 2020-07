BleachBit 4.0

20.12.2014 23:32 • Recenzja do wersji 1.6

Program znany przede wszystkim z Linuksa i chyba mało popularny i niedoceniony na Windows. Instalacja przebiega bardzo szybko i w pełni po polsku. Po zainstalowaniu wymaga skonfigurowania, co ogranicza się do wskazania co ma czyścić, każda zaznaczona opcja jest opisana, przy sprawach wymagających uwagi pojawia się ostrzeżenie co chroni przed pozamiataniem czegoś, co nie powinno być usunięte.

Szybko się uruchamia i szybko przeprowadza wyszukiwanie zbędnych plików, zagrażających prywatności itp. często poprawia czyszczenie po innych już użytych o podobnym przeznaczeniu, doskonały jako uzupełnienie tychże.

Zwracając uwagę na ostrzeżenia nic nie popsujemy. Szybkością przewyższa inne o podobnej funkcjonalności pozwala odzyskać dodatkowo w sytuacji kiedy używamy innych trochę miejsca na dysku poprzez usunięcie zbędnych zaśmiecających plików, i naprawdę dużo w sytuacji kiedy takich nie używamy.

Posiada kilka dodatkowych funkcji jak nadpisywanie wolnej przestrzeni czy niszczenie usuwanych plików co spowoduje, że nie będą do odzyskania za pomocą programów do tego przeznaczonych.

Dobre narzędzie uzupełniające wspomagające czyszczenie systemu ze zbędnych zaśmiecających plików pomagające zwiększyć prywatność.

Interfejs minimalistyczny (w wersjach na niektóre dystrybucje Linuksa bywa troszeczkę bardziej wzbogacony w odbiorze wizualnym) ale jeśli chcemy mieć coś ładnego o podobnym przeznaczeniu, to mamy do wyboru masę takich aplikacji, zaś jeśli przede wszystkim chodzi o skuteczność a w przypadku takich to nadrzędna kwestia, to wybór tego będzie słuszny. Oczywiście uzupełnienie o jednoczesne używanie jeszcze co najmniej np. CCleanera w wersji slim i Wise Registry Cleanera będzie jak najbardziej na miejscu, a ten program posprząta to co tamte pozostawią.

Moja ocena wersji na Windows 5, na Linux byłaby 4, bo niektóre funkcje od iks czasu ciągle w tamtym przypadku są testowe, ale wersja na Windows zdecydowanie 5 gwiazd.