19.04.2016 22:43 • Recenzja do wersji 2.77a

Program ten jest obecnie wręcz ikoną open-source. Jest wielozadaniowy, jeśli za to chodzi o jego dostępność i cenę jest niezastąpiony. Może wprowadzić początkujących do animacji i modelowania 3D, może być też wykorzystywany przez profesjonalistów, a profesjonalne prace zrobione w Blenderze nie odbiegają jakością od prac stworzonych w konkurencyjnych, drogich odpowiednikach takich jak Cinema 4D, 3DS Max i Maya. Sam może nie jestem profesjonalistą w modelowaniu i animacji 3D, ale dzięki masie tutoriali i wsparciu społeczności potrafię w tym programie zrobić coraz więcej coraz szybciej, a same prace zaczynają być coraz ładniejsze i przypominające bardziej prace profesjonalisty. Mogę więc, mimo wszystko, mimo interfejsu, polecić ten program początkującym. Po pewnym czasie interfejs programu właściwie staje się przyjemnością w korzystaniu, bo łączy modelowanie klawiaturą i myszką. Przez to że program jest open-source każdy może go edytować. Może ja sam tego nie zrobię, bo na razie nie umiem dobrze programować, ale można zauważyć bardzo dużą ilość pluginów do Blendera, poza tym dostępność kodu odbija się też na szybkość rozwoju programu i na jego multiplatformowość (jest dostępny na praktycznie wszystko, ciekawe kiedy ktoś go uruchomi na Apple Watchu i PS4). Co do wielozadaniowości to nie można zaprzeczyć - znajdzie zastosowanie praktycznie we wszystkim co ma związek z grafiką - modelowanie, robienie animacji (nawet w 2D, mimo że ten program jest do 3D), edytowanie filmów, dodawanie efektów specjalnych i post-processing, a nawet edytowanie tekstur i tworzenie gier.



Jedyne wady jakie znalazłem w tym programie to lekkie miganie widoku 3D w Ubuntu w środowisku Unity oraz występujący czasem w dużych ilościach szum w renderowaniu przy użyciu Cycles Renderer (czasami szum można spotkać nawet przy większym samplingu). Są jednak poradniki mówiące o tym jak sobie z tym poradzić.