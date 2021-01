Pobierz program

Blisk to przeglądarka stron internetowych oparta na Chromium stworzona z myślą o programistach. Dzięki niej można przygotowywać i testować witryny sieciowe zarówno na PC, jak i na innych urządzeniach, w tym smartfonach i tabletach.

Przeglądarka dla twórców stron internetowych

Pomimo wspomnianych opcji, Blisk umożliwia oczywiście bezproblemowe surfowanie po internecie, ale tak naprawdę przeglądarkę warto zainstalować po to, by wykorzystać jej możliwości w trakcie pracy nad własnymi projektami. Zwłaszcza, że Blisk został wyposażony w funkcję symulowania wyświetlania stron na rozmaitych telefonach (od niewielkich iPhone’ów 5s do ogromnych urządzeń pokroju Google Pixel XL). Dostępne jest wsparcie ekranu dotykowego, rozmaitych trybów wyświetlania obrazu, zmiany rozdzielczości i wielu innych parametrów.

Porównywanie widoku strony na komputerze i telefonie

Specjalny tryb pozwala na wyświetlanie tej samej strony internetowej na telefonie i komputerze obok siebie (Blisk w czasie rzeczywistym synchronizuje adres danej witryny sieciowej i pozycję przewijania), dzięki czemu możemy porównywać jej interfejs na obu wspomnianych urządzeniach i w razie potrzeby odpowiednio go modyfikować.

Automatyczne odświeżanie

Blisk odświeża wszystkie zakładki za każdym razem, gdy użytkownik wprowadza zmiany w kodzie źródłowym strony, więc nie musimy po każdej modyfikacji robić tego ręcznie.

Blisk – najważniejsze cechy: