Blizzard Battle.net to aplikacja niezbędna do uruchomienia wybranych gier firm Blizzard Entertainment i Activision.

Wśród tytułów obsługiwanych przez Battle.net znajdziemy największe hity Blizzarda, takie jak na przykład Starcraft II, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Diablo III oraz World of Warcraft. Jeśli chodzi o tytuły Activision, to Battle.net oferuje wsparcie Destiny 2, Call of Duty: Black Ops IV i nie tylko. Lista gier dostępnych na opisywanej platformie sukcesywnie ulega rozszerzeniu.

Blizzard Battle.net umożliwia także zapoznanie się z najnowszymi wieściami na temat gier wspomnianych producentów. Za pośrednictwem wbudowanego sklepu można nabyć wersje cyfrowe poszczególnych tytułów, a także dodatki do wybranych gier.