Bloatbox to niewielkie narzędzie przeznaczone do zarządzania zainstalowanym na komputerze oprogramowaniem. Dzięki niemu w łatwy i wygodny sposób odinstalujemy zbędne aplikacje i gry, a także narzędzia domyślnie instalowane z systemem Windows 10.

Aplikacja nie należy do skomplikowanych a jej rozmiar po rozpakowaniu to niespełna 100 KB. Jej główne okno podzielone zostało na 3 części, w których znajdziemy listę pozycji możliwych do odinstalowania, poszczególne funkcje programu oraz kolejną listę z elementami, które chcielibyśmy usunąć. Bloatbox pomimo braku polskiej wersji językowej jest na tyle intuicyjny, że nie powinien nikomu przysporzyć problemów.

Z pomocą Bloatbox usuniemy z naszego komputera większość narzędzi dostarczanych przez Microsoft wraz z środowiskiem Windows 10. Wśród wspieranych składników wymienić należy MS 3D Viewer, Edge, MS Paint, Cortane, kalulator, Windows Store i wiele, wiele innych. Program dostarczany jest w formie przenośnej, która nie wymaga instalacji.

Kluczowe cechy programu: