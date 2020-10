Pobierz program

Bluebeam Revu to oprogramowanie służące przede wszystkim do tworzenia i edytowania dokumentów zapisanych w formacie PDF. Narzędzie posiada także wiele innych, bardzo istotnych opcji, niezwykle przydatnych w codziennej pracy.

Korzystanie z funkcji tworzenia dokumentów za pomocą Bluebeam Revu jest bardzo proste. Wystarczy jedno kliknięcie, by pliki Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) zostały skonwertowanie do PDF. Program może pracować w trybie wsadowym, co przydaje się, gdy zamierzamy pracować nad wieloma dokumentami w tym samym czasie. W przypadku dysponowania większą liczbą plików w formacie PDF, można je łatwo odnaleźć poprzez wpisanie słów kluczowych w wbudowanej wyszukiwarce.

Bluebeam Revu umożliwia eksportowanie zeskanowanych PDF-ów do edytowalnych plików Microsoft Office, a także oferuje możliwość tworzenia pakietów dokumentów, co pozwala na uzyskanie szybkiego dostępu do wielu plików. W poszczególnych dokumentach można dodawać, edytować i usuwać strony, a także zmieniać orientację plików i tworzyć zakładki z etykietami. Możliwe jest również łączenie kilku PDF-ów w jedną całość.

W trakcie pracy nad plikiem w formacie PDF Bluebeam Revu pozwala na dodawanie zdjęć i materiałów wideo oraz wprowadzanie konfigurowalnych znaczników (komentarze tekstowe, notatki, dymki, symbole CAD, pieczątki), które można zapisać jako niestandardowe w celu użycia ich w późniejszym czasie.