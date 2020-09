Pobierz p​rogram

Boilsoft Video Splitter to potężne narzędzie do dzielenia, wycinania i łączenia materiałów wideo na komputerze.

Korzystając z programu, możemy w prosty i szybki sposób wykonywać różne czynności związane z dzieleniem filmów na poszczególne części lub łączeniem kilku plików wideo w jedną całość. Narzędzie oferuje wygodny i czytelny interfejs, w którym znajdziemy wyłącznie same narzędzia do wykonywania wyżej wymienionych operacji.

Boilsoft Video Splitter obsługuje następujące formaty multimedialne – AVI, MPEG, RM, ASF, WMV, 3GP, MP4, MKV lub FLV. Każdy dodany film do programu możemy wyciąć z niego niechciane fragmenty lub podzielić go na mniejsze pliki bez ponownego kodowania. Ponadto dzieli i łączy filmy bez utraty jakości obrazu.

Oprócz tego program obsługuje duże pliki wideo (większe niż 2GB), a także umożliwia wyodrębnianie ścieżki dźwiękowej z filmu do pliku audio MP1, MP2 lub MP3. Warto dodać, że umożliwia on także dzielenie plików AVI w trybie Direct Mode bez potrzeby instalowania dodatkowych kodeków do systemu operacyjnego. Z poziomu samej aplikacji, możemy odtwarzać film za pomocą wbudowanego odtwarzacza multimedialnego, a także odczytać jego rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę (frame rate).

