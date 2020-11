Bon 500 zł dla nauczycieli. Co kupić? Możliwości jest sporo

Udostępnij:

Nowe obostrzenia w związku z koronawirusem zostały ogłoszone. Od 4 listopada 2020 r. w Polsce obowiązuje nauka zdalna we wszystkich klasach szkół podstawowych oraz średnich. W związku z tym rząd oferuje nauczycielom zapomogę finansową w wysokości 500 zł. Jest ona udzielona na zakup sprzętu elektronicznego potrzebnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych w trybie zdalnym.

Za 500 zł cudów nie zdziałamy, bo nie kupimy np. nowego komputera z systemem Windows. Mimo wszystko z powodzeniem można zakupić wiele przydatnych akcesoriów, które mogą w znacznym stopniu ułatwić naukę zdalną.

Kamerka internetowa

Kamerka internetowa może przydać się z dwóch powodów. Po pierwsze, nie każdy z nas używa w domu laptopa. Po drugie - w przypadku starszych modeli komputerów przenośnych - wbudowane kamerki często nie są najwyższej jakości.

Przy prowadzeniu zajęć rzeczy takie, jak mimika i język ciała są ważne - podkreślają treści, które przekazujemy i służą podtrzymywaniu uwagi. Oprócz tego, jeśli mamy możliwość prezentacji czegoś na tablicy z kamerką o wysokiej rozdzielczości - treści te będą lepiej widoczne dla uczestników.

Polecane w tym przedziale cenowym kamerki to:

AVerMedia Live Streamer CAM 313 - ok. 370 zł

- ok. 370 zł Trust GXT 1160 Vero - ok. 279 zł

- ok. 279 zł Tracer WEB007 - ok. 199 zł

Zestaw słuchawkowy

Dobry zestaw słuchawkowy powinien pozwolić nam dobrze słyszeć innych, tłumić szumy otoczenia, jak i sprawi, że nasz głos będzie wyraźny.

Jeśli chodzi o słuchawki, preferowany może być standardowy zestaw słuchawkowy nauszny, podłączony do portu USB lub 3,5 mm (tzw. minijack) w komputerze.

Polecane w tym przedziale cenowym zestawy słuchawkowe nauszne to:

Sennheiser SC 165 - ok. 465 zł

- ok. 465 zł Jabra Evolve 40 - ok. 350 zł

- ok. 350 zł Microsoft LifeChat LX-3000 - ok. 189 zł

- ok. 189 zł HyperX Cloud Stinger - ok. 169 zł

- ok. 169 zł Sennheiser PC 7 - ok. 130 zł

Drugą opcją są słuchawki douszne na Bluetooth z mikrofonem, które będą parować się z telefonem komórkowym. W ten sposób zyskujemy mobilność, a same słuchawki są dużo lżejsze.

Polecane w tym przedziale cenowym zestawy słuchawkowe douszne z Bluetooth to:

Audio-Technica ATH-CK3TW - ok. 399 zł

- ok. 399 zł JBL T120 - ok. 299 zł

Myszka

Ergonomia i wygoda pracy jest bardzo ważna. Oprócz klawiatury, to właśnie myszka jest najczęściej używanym akcesorium do komputera. Dlatego warto zadbać o to, aby była ona wygodna i dobrze leżała w dłoni.

Jeśli mamy mało portów USB w komputerze, należy też pomyśleć, czy nie lepiej byłoby używać myszki na Bluetooth, której nie potrzeba podłączać przez USB - zaoszczędzimy na tym cenny port.

Innym ważnym parametrem myszek jest ich czułość, która określona jest jednostką DPI (ang. dot per inch). Im większe DPI, tym myszka jest dokładniejsza

Polecane w tym przedziale cenowym myszki to:

Logitech MX Master 3 - ok. 400 zł

- ok. 400 zł Razer Atheris - ok. 219 zł

- ok. 219 zł Bluetooth Mobile Mouse 3600 - ok. 115 zł

Pióro cyfrowe

Jeśli posiadacie komputer z systemem Windows 10 i ekranem dotykowym, to może przydać się wam pióro cyfrowe. Jest to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli lepiej sprawdzać prace, a także organizować własne materiały.

Oprócz tego jest wiele bardzo przydatnych i darmowych programów, które wykorzystują pióro cyfrowe. Wśród nich m.in. Drawboard PDF - prosty w obsłudze, a oferujący ogromne możliwości edytor plików PDF, a także Microsoft Whiteboard - narzędzie do wspólnego tworzenia treści na wirtualnej tablicy. Windows 10 także w świetny sposób potrafi przekształcać nasze pismo odręczne na znaki cyfrowe.

Polecane w tym przedziale cenowym pióra cyfrowe to:

Surface Pen - ok. 375 zł

- ok. 375 zł HP Pen - ok. 200 zł

- ok. 200 zł Wacom Bamboo Ink - ok. 200 zł

W cenie do 500 zł można również znaleźć wygodne krzesło biurowe. Przygotowaliśmy na ten temat osobny tekst.

Hub USB

Jeśli używamy dużej liczby akcesoriów potrzebujących portów USB, może okazać się, że nie wystarczy ich nam w laptopie. Niektóre ze współczesnych, bardzo smukłych laptopów posiadają wyłącznie jedno takie gniazdo. Wtedy niezbędny może się okazać tzw. Hub USB, czyli swego rodzaju rozgałęziacz, który podpinamy do komputera, by zyskać więcej portów USB.

Dzięki takiemu akcesorium możemy także zyskać dodatkowy port HDMI (np. na monitor) czy też RJ-45 pozwalający na podpięcie kabla sieciowego (a on zapewni szybsze, stabilniejsze łącze - kluczowe do pracy zdalnej).

Współczesne laptopy posiadają tradycyjne porty USB typu A, jak i porty USB typu C (znane także ze smartfonów).

Polecane w tym przedziale cenowym huby USB to:

Unitek Hub USB-C - HDMI, 2xUSB, RJ-45, VGA - ok. 249 zł

- ok. 249 zł HUB USB Transcend 4x USB 3.0 (USB typu A) - ok. 79 zł

Monitor

Bardzo przydatny dla nauczyciela mógłby okazać się drugi ekran. Pozwoliłby przyspieszyć pracę na wiele sposobów. Można na nim przypinać dodatkowe aplikacje - np. komunikatory, albo pracować tak, żeby obejmować wzrokiem dwa zestawy informacji jednocześnie. W takiej sytuacji bardzo przydatny byłby monitor, który pozwala na obrót do orientacji pionowej.

Polecane w tym przedziale cenowym monitory z możliwością obrotu w pionie to:

AOC M2060PWDA2 - ok. 485 zł

- ok. 485 zł LG 22MB37PU-B - ok. 479 zł

Tablet

500 złotych może być wystarczającą kwotą, aby nabyć przyzwoity tablet. Takie urządzenie może przydać się nam do wideokonferencji i komunikatorów - a pracę innego typu będziemy wykonywać na komputerze. Poza tym, tablet jest także użyteczny jako drugi ekran lub też można na nim uruchomić jakiś materiał wideo, który chcemy pokazać uczniom.

Warto przy okazji pomyśleć o podstawce pod taki tablet do umieszczenia go na takiej wysokości np. na biurku, aby widać było naszą twarz przy wideokonferencjach.

Polecane w tym przedziale cenowym tablety to:

Huawei MediaPad T3 10 16GB Wi-Fi - ok. 499 zł

- ok. 499 zł Lenovo Tab M8 8" - ok. 419 zł

Narzędzia do pracy zdalnej, takie jak Microsoft Teams, Zoom i wiele innych można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.