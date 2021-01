Pobierz pro​gram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Book Collector to narzędzie, które pozwala na uporządkowanie własnej biblioteki. Mowa zarówno o papierowych książkach, jak i e-bookach.

Przed pobraniem aplikacji Book Collector trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że jest ona dostępna jedynie w angielskiej wersji językowej. Oznacza to, że podczas dodawania nowej książki do naszej kolekcji trzeba podać jego anglojęzyczny tytuł. Narzędzie automatycznie pobierze wszystkie niezbędne informacje na temat książki (autor, tytuł, wydawca, gatunek, okładka, wymiary, liczba stron, itd.), w efekcie czego stosunkowo szybko uda nam się wprowadzić niezbędne dane do bazy opisywanego programu.

Book Collector można zainstalować na kilku pecetach, a następnie synchronizować wprowadzone dane między komputerami. Producent proponuje również skorzystanie z funkcji synchronizacji za pośrednictwem CLZ Cloud (nie są przy tym pobierane żadne opłaty).

Uwaga!