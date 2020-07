Pobie​rz program

BootRacer to niewielkie narzędzie, pozwalające precyzyjnie zmierzyć czas potrzebny na załadowanie i uruchomienie systemu Windows. Stanowi ono bardzo dobre uzupełnienie programów do oczyszczania i optymalizacji środowiska operacyjnego.

Narzędzie jest niemalże bezobsługowe, pozwalając użytkownikowi na dokonywanie pomiarów czasu bootowania systemu podczas każdego jego uruchomienia lub w przypadku jego ręcznego zainicjowania. BootRacer daje możliwość uzyskania rzeczywistego czasu załadowywania systemu do momentu, w którym ten będzie gotowy do pracy. Umożliwia on odejmowanie czasu, który przeznaczony został np. na logowanie użytkownika (o ile wymagane jest to podczas uruchamiania systemu).

Po zakończonym pomiarze BootRacer wyświetla raport, obejmujący informacje o czasie potrzebnym od uruchomienia komputera do wyświetlenia okna logowania, pełnego załadowania i uruchomienia systemu oraz czasie, który poświęciliśmy na logowanie.