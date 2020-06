Pobierz program

Borderlands: The Pre-Sequel to strzelanka FPP z elementami RPG, która należy do cyklu Borderlands autorstwa studia Gearbox Software. Mamy tutaj do czynienia z trzecią odsłoną bardzo popularnej serii.

Czy to prequel? Czy to sequel?

Akcja gry Borderlands: The Pre-Sequel rozgrywa się między wydarzeniami ukazanymi w Borderlands i Borderlands 2. Kampania fabularna, którą można ukończyć samemu lub w czteroosobowej kooperacji, zabiera nas na księżyc Pandory, czyli planety znanej z poprzednich części Borderlands.

O co tu chodzi?

Borderlands nie jest serią, w której fabuła gra pierwsze skrzypce, ale warto dodać, że za sprawą Borderlands: The Pre-Sequel dowiemy się, jak to się stało, że legendarny złoczyńca Handsome Jack doszedł do władzy.

Nowe zasady!

Borderlands: The Pre-Sequel oferuje mechanikę zabawy znaną z Borderlands i Borderlands 2, ale na księżycu Pandory wielokrotnie odczujemy niską grawitację (zwłaszcza, gdy będziemy tupać lub skakać). Niezmiennie zajmiemy się eliminacją coraz bardziej wymagających przeciwników za pomocą rozbudowanego arsenału.

Klasy postaci

W grze Borderlands: The Pre-Sequel otrzymujemy czterech unikatowych bohaterów do wyboru. Kierujemy między innymi Enforcerem Wilhelmem, Lawbringerem Nishą lub Gladiatorem Atheną. Różnorodność postaci sprawia, że bez problemu dostosujemy styl zabawy do własnych preferencji.

Prawie jak komiks

Borderlands: The Pre-Sequel oferuje grafikę wykonaną za pomocą cel-shadingu, czyli specjalnej techniki, która sprawia, że wszystkie elementy widoczne na ekranie przypominają komiks.

Najważniejsze cechy:

strzelanka FPP z elementami RPG

dowiedz się, co wydarzyło się między Borderlands i Borderlands 2

cztery klasy postaci

mnóstwo rodzajów broni do wyboru

komiksowa oprawa graficzna

