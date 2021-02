13.05.2016 22:47 • Recenzja do wersji 1.6

Brackets 1.6 jest to w pełni profesjonalny edytor. Obsługuje języki JavaScript, HTML i CSS, a tworzenie na nim stron internetowych i aplikacji webowych staje się czymś w miarę prostym w wykonaniu. I właśnie za to go cenię za jego czytelność w użytkowaniu. Dużą jego zaletą jest to że odwzorowany kod automatycznie znajduje się w przeglądarce intwernetowej, co bardzo ułatwia dalsze jego obrabianie. Najlepszy w swojej klasie. Polecam.