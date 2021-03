Brak ładowarki do iPhone 12 poważnie wkurzył Brazylijczyków. Apple ukarany

Udostępnij:

Portal Gizmodo, powołując się na informacje opublikowane przez 9to5Mac i tłumaczenia raportu z brazylijskiego serwisu informacyjnego Tilt, donosi o karze blisko 2 milionów dolarów dla Apple za brak ładowarek przy zakupie iPhone'a 12. Firma została ukarana przez organy regulacyjne ze stanu Sao Paulo.

Brak ładowarek w pudełkach zawierających iPhone'a 12 wywołał liczne kontrowersje wśród fanów Apple i nie tylko. Wiele osób zaznaczało, że przy tak wysokiej cenie za smartfona, ładowarka to konieczność. Zwłaszcza że cena samego urządzenia, w zależności od wybranej opcji waha się od 3599 złotych do nawet 7199 złotych. Pomimo tego, chętnych na jego zakup nie brakowało i wciąż nie brakuje, a Apple nie zamierza zmienić swojej decyzji.

Brazylijczycy mają sporo zarzutów wobec Apple

Nie wszyscy do końca zaakceptowali postanowienie giganta technologicznego, czego przykład opisał portal Gizmodo. Na jego łamach możemy przeczytać, że brazylijska agencja ochrony praw konsumentów Procon-SP oprócz braku ładowarki, zarzuciła też Apple'owi rozpowszechnianie wprowadzających w błąd reklam, odmowę naprawy wadliwych urządzeń i zawieranie umów na nieuczciwych warunkach. Zarzuty wydają się naprawdę poważne.

Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że firma odmawiała naprawy urządzeń, które jak się okazało, nie są tak wodoodporne, jak wynikało z reklam. Lekceważyła też klientów, którzy zgłaszali problemy z niektórymi funkcjami po aktualizacji oprogramowania. Dodatkowo warunki zawieranych umów były tak skonstruowane, że firma mogła uniknąć odpowiedzialności za liczne nieprawidłowości.

Apple borni się, że zrezygnował z dodawania ładowarek oraz słuchawek do całego zestawu ze względu na obawy dotyczące środowiska, a swoją decyzję wdraża od momentu wypuszczenia na rynek iPhone'a 12. Tłumaczenie może nie do końca przekonywać, zwłaszcza że każdy, kto nabędzie nowego iPhone'a 12, nie będzie w stanie z niego korzystać bez ładowarki. Słuchawki wydają się być bardziej dobrowolną opcją. Jeśli jednak kilka osób zrezygnuje z ich nabycia, nie wpłynie to w drastyczny sposób na zmniejszenie ilości elektronicznych odpadów.

- Apple musi zrozumieć, że w Brazylii istnieją solidne przepisy i instytucje dotyczące ochrony konsumentów. Musi szanować to prawo i instytucje - powiedział dyrektor wykonawczy agencji Procon-SP, Fernando Capez, którego cytuje Gizmodo.

Kara 2 milionów dolarów nie wydaje się zbyt dotkliwa dla tak dużej firmy jak Apple. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę zyski, które wypracowuje przedsiębiorstwo. Według Gizmodo wyniosły one 100 miliardów dolarów w pierwszym kwartale 2021 roku. Istnieje również opcja odwołania się od decyzji Procon-SP do brazylijskich instytucji sądowych. Wydaje się jednak, że kara nie zmieni polityki giganta technologicznego w kwestii sprzedaży smartfonów z ładowarkami.