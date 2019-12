22.08.2019 18:04 • Recenzja do wersji 0.66.101

Przez wiele lat używałem programy Firefox, gdyż najlepiej wypadał na tle innych przeglądarek. Jednak, gdy moja zapora sieciowa zablokowała program w plikach firefoxa, który wysyłał dane do amazona, to dwoma wyrazami "no pięknie". Późniejsze problemy z aktualizacją przelały czarę goryczy i postanowiłem opalić dobre programy i odkryć perełkę - Co wiedziałem, że nie będzie łatwe. Na początku padło na Vivaldiego z którego byłem zadowolony do czasu, gdy zawiesił mi cały komputer i pierwszy raz od niepamiętnych czasów musiałem zrobić twardy reset - całkowita dyskwalifikacja. Przypomniałem sobie o Brave - bo już kiedyś miałem go w posiadaniu, ale chyba wtedy były problemy z instalacją videodowlonaderów i qblockerów, więc odpusciłem. Przeczytałem gdzieś, że teraz pasują do niego dodatki google, to wróciłem i jestem wniebowzięty, a dodam, że z przeglądarek korzystam od 17 lat, także mam odniesienie. Super szybki - nie wiedziałem, że znajdę coś szybszego od firefoxa. Nie ładuje się na zimno przez dwie minuty jak lis, a odpala w parę sekund. Jak używam przez dwa miesiące, to ani razu się nie wykrzaczył. Czy spieguje? Nie wiem, bo dobra zapora sieciowa została sprzedana malewarebytes, które po tym jak stało się popularnę, zaraz zaczęło robić "dziwne rzeczy" przez które przestałem im ufać. Polecam, póki jest mało popularne - bo wiadomo jak kończy się popularność w świecie programów.