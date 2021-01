Brave: przeglądarka dostała obsługę IPFS. Szansa na decentralizację sieci

Udostępnij:

Przeglądarka Brave jako pierwsza wprowadziła obsługę nowego protokołu obsługi sieci: IPFS (InterPlanetary File System). To krok do tego, aby zastąpić mający już kilka dekad protokół HTTP, a dzięki temu przeglądanie sieci ma być szybsze i bezpieczniejsze.

Działanie protokołu IPFS porównywano do BitTorrentów. Zamiast dostępu do informacji pochodzącego z centralnych serwerów, IFPS komunikuje się z siecią rozproszonych węzłów komunikacyjnych.

Dzięki takiemu sposobowi komunikacji można uzyskać szybszy dostęp do stron internetowych, jak również przyczynić się do zmniejszenia kosztów utrzymania serwerów.

Co więcej - w przypadku awarii infrastruktury części sieciowej, IFPS może pozwolić na uniknięcie przestojów w dostępie do treści. To także szansa na to, żeby móc przeglądać strony, które są poddane cenzurze i zablokowane w niektórych regionach.

Brave Software, twócy przeglądarki, wspierali standard IPFS od momentu jego ogłoszenia. Brave w wersji 1.19 z obsługą IPFS jest rezultatem kilku lat pracy.

Brave 1.19 pozwoli na przeglądanie serwisów pod adresami zaczynającymi się na ipfs://, jak również dołączenie do sieci peer-to-peer, w której nasza przeglądarka staje się jednym z węzłów komunikacyjnych dla innych.

Przeglądarkę Brave na Windowsa można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.