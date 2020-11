Brave świętuje sukces. Z przeglądarki korzysta ponad 20 mln użytkowników miesięcznie

Udostępnij:

Bezpieczna przeglądarka Brave, która w stabilnej wersji jest dostępna na rynku od listopada ubiegłego roku, wykorzystywana jest przez coraz większe grono internautów. Twórcy świętują, bo miesięczna liczba aktywnych użytkowników przekroczyła 20 milionów, a to wynik dwukrotnie wyższy niż rok temu, kiedy Brave 1.0 zastąpił wersje rozwojowe.

Jak chwalą się twórcy, Brave to przeglądarka, w której nacisk położono zarówno na prywatność, bezpieczeństwo, jak i szybkość. Ze statystyk wynika, że doceniają to internauci. Okazuje się, że Brave jest najlepiej ocenianą przeglądarką w Sklepie Play, a w przypadku iOS-a tylko od września liczba dziennych użytkowników wzrosła o 34 proc. (co ma związek z domyślnym wyborem przeglądarki w iOS 14). Przeglądarka jest oczywiście dostępna także na desktopy.

Dzienna (linia czerwona) i sumaryczna miesięczna (linia niebieska) liczba aktywnych użytkowników Brave w ciągu ostatnich miesięcy, źródło: Brave.

Tymczasem według najnowszych statystyk badających popularność różnych przeglądarek, niekwestionowanym liderem jest nadal Google Chrome, z którego korzysta na świecie ponad 60 proc. internautów. Zamieszanie na rynku wprowadza także nowy Edge'e, z którego w ubiegłym miesiącu korzystał co dziesiąty internauta, czyli więcej osób niż z Firefoksa i Opery razem wziętych.

Brave to przeglądarka bazująca na silniku Chromium, która zgodnie z deklaracjami twórców jest 3-6 razy szybsza od samego Chrome'a. Ciekawostką jest możliwość zarabiania na wyświetlanych reklamach przy jednoczesnym blokowaniu tych najbardziej inwazyjnych.

Brave na Windowsa i macOS-a można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.