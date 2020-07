Brawo - Epic Games Store dodaje osiągnięcia. Zajęło im to prawie 2 lata

Sklep Epic Games Store, główny konkurent Steama na PC, wystartował 6 grudnia 2018 roku. Platforma cyfrowa kusiła wielu darmowymi grami oraz tytułami na wyłączność, ale nie da się ukryć, że Epic wprowadził ją z wieloma brakami.

Po kilku pomniejszych usprawnieniach amerykański gigant wreszcie wprowadził bardzo ważną funkcję, o którą upominało się wielu. Chodzi o osiągnięcia w grach.

Poźnym wieczorem 29 lipca 2020 na profilu Epic Games Store na Twitterze pojawiła się informacja o tym, że gry ze sklepu właśnie zaczęły umożliwiać zdobywanie i wyświetlanie osiągnięć.

Firma zaznaczyła jednak, że jest to funkcja we wczesnej fazie rozwoju - nie wszystko działa jeszcze w 100 procentach sprawnie i nie uświadczymy osiągnięć w każdej grze. Tak naprawdę, to dostępna są na razie jedynie w Ark: Survival Evolved, survivalowej grze z dinozaurami.

Certain games on the Epic Games Store may begin to display achievements as you unlock them.



This is an early version of the feature and you can expect to see changes & adjustments.



We'll have more info to share on achievements in the future, so stay tuned! pic.twitter.com/80dnoLYegV