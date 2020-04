Bridge Building Game 1.4

Pobierz pr​ogram

Bridge Building Game to gra, której nazwa mówi w zasadzie wszystko. Nasze zadanie skupia się na budowaniu mostów.

Jak w to się gra?

Z jednej strony mamy tutaj do czynienia z symulatorem, bowiem autorzy zaimplementowali realistyczne prawa fizyki, niemniej Bridge Building dużo lepiej określać mianem gry logicznej. Musimy bowiem kombinować tak, by zaprojektować jak najbardziej wytrzymały most. O tym, czy dobrze wykonaliśmy swoją pracę przekonamy się w trakcie tzw. stress testu, podczas którego po moście przejedzie pociąg.

Bridge Building to również strategia ekonomiczna, bowiem nie możemy wciąż korzystać z nowych obiektów. Musimy pamiętać, że dysponujemy ograniczonym budżetem, co znacznie ogranicza nasze pole manewru. Musi więc być tanio i dobrze.

Dla każdego!

Z ukończeniem początkowych etapów poradzą sobie także nowicjusze, ale kolejne poziomy w Bridge Building Game zaprojektowano tak, by zmusić do wysiłku weteranów tego typu produkcji.

