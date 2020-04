Pobierz program

Broforce to dwuwymiarowa strzelanka nawiązująca do klasycznych przedstawicieli wspomnianego gatunku z lat 80. i 90. ubiegłego stulecia zarówno pod względem mechaniki rozgrywki, jak i oprawy graficznej.

Gra dla fanów Contry, Metal Slug i innych hitów sprzed lat

Tytuł gry to jednocześnie nazwa organizacji paramilitarnej, której członkowie walczą ze złem, eliminując wszystkich przeciwników na swojej drodze. Broforce zaprojektowano głównie pod kątem trybu współpracy dostępnego przy jednym ekranie lub za pośrednictwem sieci, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, by ukończyć poszczególne misje w pojedynkę.

Warto przejść więcej niż raz!

Broforce oddaje do dyspozycji różnorodnych bohaterów. Każdy z nich posiada inny rodzaj broni, a także specjalne ataki, dzięki czemu można łatwo dostosować styl walki do własnych preferencji. Takie zróżnicowanie postaci zachęca jednocześnie do ponownego ukończenia gry. Zwłaszcza, że poza standardowymi etapami autorzy przygotowali liczne wyzwania, podczas których zmierzmy się nie tylko z wrogami, ale i z czasem.

Praktycznie nieskończona rozgrywka

Warto dodać, że Broforce charakteryzuje się staroszkolną oprawą wizualną w stylu pixel-art. Gra posiada wbudowany edytor, który pozwala na tworzenie własnych poziomów, a następnie udostępnianie ich w internecie. Z sieci pobierzemy także etapy autorstwa innych graczy z całego świata.

Najważniejsze cechy: