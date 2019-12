Brother's Keeper 7.4.6

17.10.2015 18:12 • Recenzja do wersji 7.1.5

Chyba jeden z lepszych programów do robienia drzew genealogicznych. Testowałem już różne i ten wypada zdecydowanie najlepiej. Program na początku wydaje się skomplikowany ale po chwili łatwo dojść do wprawy. Duży plus za przechowywanie informacji teleadresowych, zdjęć, czy adresów email. Program oferuje możliwość generowania rożnych raportów, wykresów i zestawień. Ponadto w prosty i szybki sposób możemy wyszukiwać informacje o naszej rodzinie, czy tworzyć statystyki.