Bulk Rename Utility to oferujące spore możliwości, bezpłatne narzędzie, służące do masowej zmiany nazw plików. Dzięki niemu, każdy, nawet mało doświadczony użytkownik może wygodnie manipulować nazwami plików z dokumentami, zdjęciami cyfrowymi czy muzyką.

Aplikacja z powodzeniem radzi sobie nawet z bardzo dużymi zbiorami plików, umożliwiając m.in. zmianę nazw plików i folderów, usuwać lub dodawać do nazw tekst, zastępować wybrane frazy i pojedyncze znaki, modyfikować wielkość liter, dodawać do nazw datę czy też automatycznie numerować pliki. Bulk Rename Utility dysponuje opcjami podglądu nazw jeszcze przed zastosowaniem zmian, sortowania danych, definiowania ignorowanych pozycji oraz obsługi wyrażeń regularnych, rejestrowanie wykonanych czynności w pliku dziennika, a także zmiany atrybutów plików (ukryty, tylko do odczytu itp.). Program potrafi przetwarzać dane w trybie wsadowym i obsługiwany może być z poziomu wiersza poleceń.

W przypadku pracy ze zdjęciami lub plikami audio Bulk Rename Utility oferuje ciekawe mechanizmy, potrafiące nadawać nazwy plikom na podstawie zapisanych w nich metadanych (odpowiednio EXIF lub ID3).