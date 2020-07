Pobierz program

Bully: Scholarship Edition (znana też jako Canis Canem Edit) to nietypowa produkcja studia Rockstar Games. Gracz zostaje przeniesiony do fikcyjnej angielskiej szkoły Bullworth Academy i poznaje historię piętnastoletniego Jimmy'ego Hopkinsa – łobuza, który przez swoje zachowanie już kilka razy był wyrzucany ze szkół.

Rozgrywka

Wcielając się w nastoletniego bandytę, gracz będzie musiał przetrwać w nowej szkole połączonej z placówką resocjalizacyjną i zdobyć popularność. Budując swoją pozycję będzie trzeba zyskać sympatię otoczenia, co nie raz będzie wiązało się z dokuczaniem czy bójkami.

Chodzenie na lekcje zostało przedstawione w formie osobnych minigierek, gdzie na przykład na biologii będzie trzeba wykonywać sekcję zwłok na szczurze, a na wychowaniu fizycznym uczyć się nowych ciosów poprzez walkę z innymi uczniami. Czas wolny pomiędzy zajęciami można spędzić na zwiedzaniu otoczenia, rozmowach z innymi czy bijatykach i wykonywaniu misji.

Czyny głównego bohatera wpływają na jego reputację. Wygrane bójki, w których zawsze staje w obronie słabszych, będą powodowały wzrost popularności. Na to, jak postrzegają go inni, wpływa nawet to, z jaką szkolną grupą ma dobry kontakt, a z jaką nie.

Wykonywane na terenie miasta misje nie tylko popchną fabułę do przodu, ale staną się również źródłem gotówki. Wraz z biegiem gry odblokowane zostaną nowe przedmioty, ciosy, bronie i ubrania. Ponieważ szkoła jest szkołą, Jimmy musi się starać, aby nie przyłapali go nauczyciele i dyżurni, dlatego robienie żartów, zaczepianie innych czy zwykłe wagarowanie będzie wymagało od gracza pewnej dyskrecji.

