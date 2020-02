Bullzip PDF Printer 11.12.0.2816

25.08.2010 16:12 • Recenzja do wersji 7.1.0.1195

Bardzo przydatny dodatek – spełniający swoje zadanie, prosty w obsłudze, wygodny (podstawia automatycznie nazwę pliku) i co ważne całkowicie bezpłatny. Przydatne mogą być opcje wzbogacenia generowanego PDFa o znak wodny czy zabezpieczenia go hasłem.



Bullzip PDF Printera warto używać jako uzupełnienie jeszcze lepszego „Zapisz jako PDF lub XPS” do Office’a do generowania PDFów z innych aplikacji (m.in. do fakturowania).