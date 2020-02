14.06.2015 23:12 • Recenzja do wersji 8.2

Program jest bardzo czytelny dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu funkcji.

W wersji darmowej oferuje wszystko, co jest potrzebne zwykłemu użytkownikowi. Mamy tu więc opcję nagrywania płyt (oddzielnie dla płyt z danymi, muzyką czy filmami), tworzenie obrazów płyt czy płyty startowej systemu. Do plusów należy również zaliczyć fakt, że program obsługuje wszystkie (większość?) mniej czy bardziej popularne formaty plików i wspiera wiele rozwiązań sprzętowych.

Zdecydowanie warto polecić program każdemu, kto potrzebuje prosty program do nagrywania płyt czy też do tworzenia obrazów płyt