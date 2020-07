Pobierz program

Odnowiona, pełna dynamicznych wyścigów i ze wszystkimi wydanymi dodatkami, samochodówka studia Stellar Entertainment.

Powrót do przeszłości

Burnout Paradise Remastered to powiew świeżości w znanej i mocno docenionej serii samochodówek. Mamy tu do czynienia z cyfrowym liftingiem produktu z 2008 roku, w którym oprócz odświeżenia oprawy audio-wizualnej pod nowoczesne maszyny dla graczy, dodano wszystkie wydane DLC i ulepszenia.

Studio ponownie zabiera nas na pełną wrażeń przejażdżkę po fikcyjnym mieście Paradise City gdzie palenie gumy i rozbijanie w pył blaszanych fur przeciwników jest normą samą w sobie. W ramach rozrywki bierzemy udział w dynamicznych, wręcz szalonych wyścigach, w których szybkość i brawura odgrywają tak naprawdę poboczną rolę. W starej, jak i nowej odsłonie liczy się umiejętne zajęcie wysokiej pozycji rankingowej, nawet jeśli będzie to oznaczało zezłomowanie auta przeciwnika. Otóż w grze zaimplementowano zaawansowany system zniszczeń, który możemy zauważyć przy prostych stłuczkach oraz podczas szarżowania autem na wyścigach. Kraksy z udziałem niebotycznych prędkości, charakteryzują się widowiskowym zniszczeniem oraz dobrze nam znanym trybie z kamerą, by móc delektować się nieszczęściem przeciwnika.

Trzon zabawy

Twórcy dają do naszej dyspozycji całą masę pojazdów. Na graczy czeka bowiem sto pięćdziesiąt pojazdów, począwszy od samochodów osobowych, wyścigowych a na motocyklach kończąc. W końcu w Burnout Paradise Remastered wciąż liczy się zawrotna prędkość i adrenalina, która rośnie z każdym zakrętem.

W trakcie zabawy wykonujemy proste misje fabularyzowane w trybie kariery, zdobywając dostęp do nowych fur, ale nic nie będzie stało nam na drodze, by zmierzyć się z innymi graczami w rozgrywkach wieloosobowych oraz podczas lokalnych potyczek. Wszystko to by z pełnym przytupem i na pełnym gazie, prześcignąć, zniszczyć przeciwnika i wygrać w wielkim stylu!

Kluczowe cechy gry: