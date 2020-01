CCEnhancer 4.5.5

02.07.2015 21:49 • Recenzja do wersji 4.3

ccenhancer to jest to czym ccleaner powinien być od początku obsługuje wtedy praktycznie wszystkie programy nawet te bardzo mało popularne i polskie jak np AQQ GG itp itd.



jeżeli ktoś korzysta z ccleanera to moim zdaniem obowiazek zainstalować to rozszeżenie. dodam że problemów one nie powoduje czyszcze dane raz w tygodniu praktycznie wszystko co tylko można nigdy żadnych problemów nie zaobserwowałem.