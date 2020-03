Pobierz progra​m

CCleaner Slim to wersja popularnego narzędzia do optymalizacji systemu i usuwania z dysku wszelakiego rodzaju zbędnych danych, która pozbawiona została dodatkowego paska narzędziowego instalowanego w przeglądarce internetowej. Poza tym edycja Slim oferuje te same możliwości co wydanie standardowe.