CCleaner kontra Defender w Windows 10: problem teoretycznie został rozwiązany

Twórcy CCleanera zrobili co w ich mocy, aby aplikacja nie była oznaczana przez Microsoft Defendera jako potencjalnie niechciana. Chodzi o ostrzeżenia, które pojawiły się w zabezpieczeniach Windows 10 w związku z automatyczną instalacją aplikacji innych producentów podczas instalowania tytułowego CCleanera. Na Twitterze pojawiło się w tej sprawie krótkie wyjaśnienie.

Jak zwróciła uwagę Softpedia, CCleaner poinformował, że problem został już rozwiązany. W chwili pisania niniejszego tekstu, rzeczywiście podczas instalacji 14-dniowej wersji próbnej CCleanera nie ma już mowy o instalacji dodatkowych aplikacji innych producentów. Softpedia dodaje, że poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia zarówno zespół CCleanera, jak i Microsoft, ale te jak dotąd nie nadeszły.

We are in the process of engaging with Microsoft to understand why CCleaner was recently detected as PUA. We surmise the issue appears to be around bundling, and we believe we have addressed this so that our product is now no longer flagged.