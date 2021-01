CD Projekt RED zwraca pieniądze za Cyberpunka 2077. I pozwala zachować grę

Udostępnij:

Rzadko się zdarza, by twórcy gier głośno przyznali się do porażki. W przypadku "Cyberpunka 2077" oczekiwania były ogromne, więc trudno się dziwić, że tak wiele osób było rozczarowanych działaniem gry (zwłaszcza na poprzedniej generacji konsol). CD Projekt RED, świadom tego, że nie spełnił obietnic ani oczekiwań, zachęcał, by wszyscy niezadowoleni gracze złożyli wniosek o zwrot pieniędzy.

Krytyka "Cyberpunka 2077" była tak duża, że UOKiK wziął pod lupę przebieg prac nad aktualizacjami gry. Wiele sklepów z kolei zdecydowało się rozszerzyć politykę zwrotów. Gracze konsolowi również dostali gwarancje zwrotu poniesionych kosztów, co potwierdziły Sony oraz Microsoft. Redzi zapewnili jednak, że wszyscy, którzy złożą wniosek przed 21 grudnia, otrzymają zwrot kosztów niezależnie od tego, gdzie kupili grę.

W związku z tym pojawiło się wiele wątpliwości zwłaszcza jeśli chodzi o zwroty fizycznych kopii gier. Dokąd odesłać pudełko? Jak przebiega zwrot edycji kolekcjonerskich? Jak donosi serwis Vice Games, okazuje się, że firma nie wymaga, by gracze odsyłali zakupione gry.

Vice Games rozmawiało z kilkoma osobami, które w grudniu złożyły wniosek o zwrot kosztów za zakup Cyberpunka 2077 bezpośrednio do CD Projektu. Kilka tygodni później firma przesłała im środki za pośrednictwem PayPala i nie domagała się zwrotu gry. Na potwierdzenie, jedna z osób przesłała potwierdzenie transakcji:

fot. Vice Games

Steve, rozmówca Vice Games, którzy nie chciał zdradzać swojego nazwiska, potwierdził, że nikt nie kazał mu odsyłać gry. Dodał, że zamówił edycję kolekcjonerską, więc po uwzględnieniu podatków CD Projekt RED zwrócił mu 300 dolarów, a gra wraz z wszystkimi elementami dodatkowymi (figurką, artbookiem i innymi gazetami) wciąż są u niego.

Byłem zaskoczony, że nie kazali mi tego odsyłać, powiedział w rozmowie z Vice Games. Nadal to wszystko mam i jako klient czuję się doceniony. Dobrze to rozwiązali, dodał. Podobne przypadki Vice Games potwierdziło w rozmowie z innymi osobami.

Zobacz też: Nawet 30 FPS więcej w Cyberpunk 2077. To narzędzie wprost odmienia grę

Co w przypadku zakupów cyfrowych? Jak podają inni rozmówcy serwisu, w tym przypadku również najłatwiej odzyskać pieniądze zwracając się bezpośrednio do Redsów. Ben, którego nazwiska również nie zdradzono, otrzymał taki komentarz od CD Projektu:

Po dalszej analizie zdecydowaliśmy się spełnić Twoją prośbę o zwrot pieniędzy za kopię cyfrową, którą kupiłeś poza PlayStation Network lub sklepem Microsoft.

Przyznał, że był zaskoczony, ponieważ gra pozostała na jego koncie Xbox (i wciąż może w nią grać), mimo że wysłał CD Projektowi swój klucz. Nie wiadomo, czy firma zmieni w jakiś sposób swoją politykę zwrotów i zażąda zwrotu kopii gier, za które oddał pieniądze. Trzeba przyznać, że jest to bardzo nietypowa sytuacja.

Do złożenia wniosku o zwrot pieniędzy za "Cyberpunk 2077" wystarczy w formularzu na stronie CD Projektu podać dowód zakupu oraz formę, w jaki sposób mają zostać zwrócone środki. Co więcej, zamiast pieniędzy, możemy poprosić o wymianę kopii konsolowej na wersję PC. Jak podaje Vice Games, formularze można wypełniać co najmniej do marca 2021.

Zobacz też: Cyberpunk 2077: Recenzja na zimno