CD Projekt Red korzysta z DMCA by usuwać tweety ze skradzionym kodem

Studio CD Project Red, które padło ostatnio ofiarą ataku hakerów, wysyła żądania usunięcia tweetów zawierających fragmenty kodu ich gier. W swoich roszczeniach CDPR powołuje się na kontrowersyjną ustawę DMCA.

CD Projekt Red padło ofiarą cyberprzestępców niecałe dwa tygodnie temu. Zgodnie z przekazanymi przez firmę danymi, haker uzyskał dostęp do wewnętrznych systemów firmy i zażądał okupu za pozyskane w ten sposób dane. Wśród wykradzionych informacji, znalazły się m.in. kod źródłowy gry Gwint, który obecnie jest publikowany na Twitterze przed różnych użytkowników platformy.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi przez Vice, studio powiadomiło co najmniej dwóch użytkowników Twittera o usunięciu ich tweetów, wysyłając im maile za pośrednictwem firmy monitorującej prawa autorskie. Z treści wiadomości mogli oni się dowiedzieć, że dokonali naruszenia ustawy DMCA publikując bez upoważnienia firmy nielegalnie uzyskany kod źródłowy Gwinta.

Wiadomość zawierała również linki do tweetów opublikowanych przez trzech innych użytkowników. Także one zostały usunięte, a zamiast nich użytkownicy Twittera mogą zobaczyć plansze o ściągnięciu tweetów ze względu na roszczenia firmy posiadającej prawa autorskie do opublikowanej treści.

Serwis Vice wystąpił do twórców Gwinta z prośbą o komentarz, jednak studio nie zdecydowało się na komentarz w tej sprawie.