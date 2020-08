05.07.2020 23:31 • Recenzja do wersji 2.23

Technologia CD jest bardzo dobra, ale niestety jakość plastiku (tego między warstwą z danymi a laserem) jest kiepska.

Rysuje się, staje się nie do odczytu przez zapowietrzania... czy nawet UV, czy temperatura je dobija.

Posiadając niezłą ilość oryginalnych płyt audio, zawsze bałem się o ich stan.

Do samochodu nigdy nie daję oryginalnych płyt właśnie z uwagi na kiepską jakość napędu (brak odporności na temperatury, no i się rysują) przez co długo takie płyty nie żyją.



I trzeba żyć w strachu przed zniszczeniem nośnika albo... siedzieć w ciszy?



Rozwiązaniem jest zripować do MP3 czy innego FLAC.



I do tego służy właśnie ten program - do eleganckiego zripowania.

A ten program doskonale to robi. Pliki są w dobrej jakości.

Wkłada się płytę, a program wyszukuje w bazie CDBD - dzięki czemu nie trzeba wpisywać danych MP3 Tag własnoręcznie - tej opcji brakuje mi strasznie w Ashampoo Burning Studio Free :(



Ale ma minusy:

Bardzo archaiczne GUI - brakuje jakiegoś ładnego przycisku ,,Konwersja do MP3" czy coś

ZAWIERA MALWARE - KONIECZNIE PRZESKANOWAĆ W MALWAREBYTES!



Ogólnie polecam, ale przez MALWARE i GUI obniżam ocenę o 2 gwiazdki.

Gdy producent to naprawi, to chętnie dam 5/5.