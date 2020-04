CEO Twittera wyciągnął okrągły miliard dolarów z własnej kieszeni. Cel: walka z koronawirusem

Miliarderzy i ogromne korporacje mogą przesyłać na wspieranie walki z koronawirusem kwoty, które wydają się dla zwykłego śmiertelnika ogromne. Jednak jest to kropla w morzu potrzeb, a niektórzy komentatorzy widzą w tym jedynie pusty gest pod publiczkę. Jack Dorsey, założyciel Twittera i aplikacji Square zauważył, że sytuacja z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wymaga coraz drastyczniejszych środków. Postanowił przekazać z własnych środków aż miliard dolarów, aby zminimalizować jej skutki.

Dorsey pozyskał miliard dolarów ze swoich udziałów w Square na założenie fundacji Start Small LLC, która ma wspierać różne inicjatywy związane z przeciwdziałaniem COVID-19. CEO Twittera daleki od posiadania takiej fortuny, jak Mark Zuckerberg z Facebooka czy Jeff Bezos z Amazonu postanowił oddać 28 procent swojego majątku (szacowanego na 3,6 mld dolarów), jednocześnie zawstydzając te ogromne korporacje, którym daleko do tak szczodrych datków. Struktura Start Small LLC jest podobna do fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Why now? The needs are increasingly urgent, and I want to see the impact in my lifetime. I hope this inspires others to do something similar. Life is too short, so let’s do everything we can today to help people now. ✌🏼