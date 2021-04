CERT T-Mobile ostrzega: SMS-y "od internetowego kasyna" są niebezpieczne

Udostępnij:

CERT T-Mobile ostrzega przed nowym zagrożeniem SMS-owym. Jak zauważono, do Polaków masowo trafiają ostatnio wiadomości "od kasyna internetowego", nakłaniające do kliknięcia w załączony link. Okazuje się, że kieruje on do nielegalnej strony związanej z hazardem.

"Nie przegap swojej szansy na zdobycie bonusów! Otrzymasz bonus powitalny w wysokości 4000 zł + 125 obrotów darmowych" – brzmi nieskładnie napisana wiadomość, w oryginale zapisana zresztą z licznymi błędami. Dalej pojawia się link kierujący do internetowego kasyna, którego działalność zgodnie z nowelizacją ustawy hazardowej z 2017 roku, jest nielegalna – ostrzega CERT.

Przykładowa treść opisywanej wiadomości, fot. CERT T-Mobile.

Jak zwykle w takiej sytuacji zaleca się, by otrzymają wiadomość SMS po prostu zignorować. Rozsądna opcja to również szybkie jej usunięcie, by nie narażać się na ewentualność przypadkowego kliknięcia w link w przyszłości. O ile w tym przypadku łącze prowadzi po prostu do strony, której działalność jest nielegalna, w podobny sposób można trafić na większe zagrożenia, na przykład nieświadomie pobrać zainfekowany plik lub dotrzeć do fałszywej strony szybkich płatności.

Drogą SMS-ową do odbiorców najczęściej trafiają bowiem oszustwa, w których nadawcy sugerują rzekomą konieczność uiszczenia niewielkiej opłaty, na przykład na potrzeby realizacji zamówienia. Odbiorca jest nakłaniany do kliknięcia w link i trafia na spreparowany serwis płatności, a potem traci pieniądze. Niedawno, wykorzystując podobny mechanizm, straszono Polaków obowiązkiem zapłaty za nieotrzymany mandat. SMS-y od "internetowego kasyna" są niewątpliwie nowością, toteż warto być na nie wyczulonym.