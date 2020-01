CES 2020. Robot Ballie Samsunga, czyli tamagochi XXI wieku

Udostępnij:

Pamiętacie jajka tamagochi z lat 90? No to Samsung pokazał właśnie wersję na XXI wiek - robota Ballie. Różnica jest taka, że użytkownik musiał dbać o tamagochi, a Ballie dba o użytkownika. Ballie jest podobny do tamagochi w tym sensie, że: jest mały i uroczy, wszyscy będą chcieli go mieć, prawdopodobnie zapomną o nim po miesiącu używania.

Ballie to robot w kształcie kulki, który jest wyposażony w kamerę i nauczony został kilku prostych funkcji. Jego głównymi zadaniami są: pełnienie roli prywatnego asystenta (budzik, alarmy), zabawki dla dzieci i zwierząt, oraz wsparcie dla osób starszych.

Gdy Ballie wjechał na scenę w trakcie wystąpienia szefa Samsunga, zrobił ogromne wrażenie na publiczności i wzbudził okrzyki zachwytu. Trudno się dziwić, to połączenie zwierzątka (nie wiem, czemu kojarzy mi się z pikachu) i robota BB-8 z "Gwiezdnych Wojen" potrafi przypaść do serca.

Funkcjonalność robota pokazana na konferencji otwierającej CES 2020 wydaje się jednak bardzo ograniczona. Jeśli przed wypuszczeniem robota na rynek nie zostanie rozwinięta, to Ballie może szybko skończyć, jak pożądane niegdyś tamagochi - w "szufladzie zapomnienia" razem z innymi gadżetami, które przez miesiąc były najbardziej rozchwytywanymi zabawkami świata.