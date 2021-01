CES 2021: przełomowa wizja ekranów, które składają się niczym kartka

Udostępnij:

Eksperci z TCL przedstawili na targach CES 2021 dwie przełomowe technologie, które wpłyną na proces projektowania szeregu urządzeń. Smartfony, tablety, czy też przenośne ekrany otrzymają w przyszłości nową funkcjonalność.

Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o wprowadzenie na rynek dwóch przełomowych produktów: 17-calowego, rozwijanego wyświetlacza OLED wykonanego technologią druku oraz 6,7-calowego wysuwanego wyświetlacza AMOLED to niebagatelna innowacyjność.

Pewnie zastanawiacie się co to jest TCL. Fakty i dane potwierdzają, że to to globalny producent elektroniki użytkowej, który tylko w okresie 3 kwartałów 2020 wyprodukował i dostarczył na rynek 17,4 mln telewizorów. Jak rozwija się ten gigant? W tempie astronomicznym.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku to 14,4 procentowy wzrost. W samej Europie gigant podwoił w tym czasie swoją sprzedaż. Warto zdać sobie sprawę z faktu, że firma prowadzi także działalność na naszym terenie, to właśnie większość oferowanych telewizorów z logo TCL pochodzi z fabryki w Żyrardowie. Jaki to potencjał? Kilka lat temu miałem sposobność zwiedzić i poznać kulisy największej fabryki matryc LED na świecie.

Shenzen, bo tam się znalazłem, nie jest miastem dla turystów, to mekka producentów komponentów niezbędnych do finalnego wytworzenia elektroniki użytkowej. Perfekcyjna wręcz organizacja pracy, świadome zagospodarowanie otoczenia, sterylna czystość i dbałość o procedury technologiczne to wyniesione wrażenie po wizycie w kompleksie produkcyjnym TCL w tym mieście.

Przełomowe technologie

Jako pierwszy na świecie producent, firma wprowadziła technologię mini-LED do masowego zastosowania w urządzeniach. W 2020 roku technologia została przeniesiona bezpośrednio na tafle szklane, co zaowocowało przyspieszeniem prac nad jakością oferowanych ekranów i wszechstronnością ich zastosowań.

Ekrany 8.5-calowe w kategorii mini-LED, których rozwój okazała się strzałem w 10-kę, otrzymały kolejną szansę. Krokiem w zakresie rozwoju było m.in.: opracowanie technologii OD Zero mini-LED. To wręcz unikalna jakość w zakresie kontrastu obrazu, producent uzyskał doskonały rezultat kompromisowego połączenia pomiędzy nasyceniem kolorów, ostrości bieli a odwzorowaniem głębokiej czerni. W efekcie prac możemy spodziewać się wysypu całej gamy urządzeń z tą technologią na pokładzie.

TCL nie jest skromnym graczem i podkreśla, że efekt prac badawczo-rozwojowych nad tą technologią czynią ją liderem rynku wyświetlaczy mini-LED do zastosowań produkcyjnych w kolejnej generacji urządzeń. Producent deklaruję, że nowa technologia,QLED, zapewni w przyszłości jakość 8K odtwarzanych materiałów.

Ultra cienkie ekrany: 6,7-calowy elastyczny ekran AMOLED, 17-calowy zwijany ekran OLED

Zdaniem ekspertów z zespołu R&D, nowe technologie elastycznych ekranów zmienią diametralnie możliwości projektowe nowych urządzeń, w szczególności smartfonów i tabletów. Co można zrobić w zakresie wyświetlaczy? Praktycznie wszystko. Np. wprowadzić na rynek urządzenia, których parametry dostosuje sam użytkownik. Zmiana, zgodnie z upodobaniem i potrzebą użytkownika, pozwoli zmienić (pomniejszyć lub powiększyć) format i wielkość ekranu. Tak to nie bajka.

Za chwilę na rynku pojawią się takie konwertowalne ekrany, a sam producent szacuje, że zapotrzebowanie rynku na tą nowość to ok. 20 proc. nakładu oferowanych urządzeń.

Ekrany i wyświetlacze najnowszej generacji są także doskonałą odpowiedzią na potrzeby branży gamingowej. Jakość 4K to już standard. I począwszy od ekranów QLED, poprzez mini rozwiązania mobilne możemy za chwilę otrzymać urządzenia najwyższej jakości.