Pobierz program

COVID: The Outbreak to zyskująca coraz większą popularność gra strategiczna, za którą odpowiada polskie studio deweloperskie Jujubee. Pozwala ona wcielić się w lidera Globalnej Organizacji Zdrowia (GHO), którego głównym celem jest walka z koronawirusem i ochrona ludzi nad całym świecie przed infekcją i śmiercią spowodowaną wirusem.

Jakie działania należy podjąć?

COVID: The Outbreak w dużym stopniu oddaje sytuację globalną spowodowaną przez COVID-19. W trakcie rozgrywki gracz podejmować będzie musiał wiele decyzji, które przekładać się będą na wzrost lub spadek infekcji. Jako lider GHO przyjdzie nam zarządzanie pandemią: ogłaszanie stanów wyjątkowych, zamykanie granic oraz szkół czy lotnisk, przydzielanie personelu czy funduszy na cele badawcze. To jednak nie wszystko! Wirus w każdym momencie może mutować, stawiając przed graczem kolejne wyzwania.

Nieprzewidywalne wydarzenia

Jak już zostało wspomniane w trakcie zabawy nasze postępy nad unicestwieniem koronawirusa pokrzyżować może jego mutacja. Nie jest to jedyny aspekt, który utrudni nasze działanie w walce z wirusem. Podczas gry w COVID: The Outbreak będziemy musieli stawić czoła globalnej panice spowodowanej fałszywymi wiadomościami, masowym gromadzeniem zapasów czy ludźmi, którzy nie będą stosować się do nałożonych restrykcji. Naszym zadaniem będzie również rozbudowa służby zdrowia - budowa szpitali, instytucji badawczych, punktów kontrolnych, posterunków policji itp.

Kluczowe cechy gry:

gra strategiczna o walce z koronawirusem

gracz jako lider organizacji GHO

nieprzewidywalność rozgrywki - mutacja wirusa

wiele decyzji przekładających się na ilość nowych infekcji

Minimalne wymagania COVID: The Outbreak: