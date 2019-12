Pobierz progr​am

CPUBalance to narzędzie służące do optymalizacji działania procesora. Dzięki niemu możemy zwiększyć wydajność komputera w codziennej pracy.

Opisywany program wykorzystuje autorskie rozwiązane zwane ProBalance, które zajmuje się analizowaniem uruchomionych procesów w taki sposób, by wykorzystywały one CPU tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Oznacza to, że CPUBalance potrafi zwolnić moc obliczeniową naszego procesora, kiedy ten znajduje się pod obciążeniem (np. w trakcie edytowania filmów).

ProBalance to testowana od 2002 roku technologia, która sprawia, że po uruchomieniu CPUBalance system operacyjny Windows jest znacznie bardziej responsywny niż w standardowych warunkach. Jest to szczególnie odczuwalne w sytuacjach, kiedy pracujemy na komputerze dokonując skomplikowanych obliczeń czy też innych działań, które wykorzystują całą moc procesora.