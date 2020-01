25.08.2010 18:10 • Recenzja do wersji 1.55

Ciekawa pozycja i to wbrew pozorom nie tylko dla overclockerów. Jeżeli potrzebujemy informację na temat dokładnego modelu i parametrów procesora, płyty głównej, pamięci czy grafiki to najlepiej sięgnąć właśnie po CPU-Z.



Powtarzający się scenariusz użycia to sprawdzenie ile w komputerze jest wolnych slotów pamięci i jakiego rodzaju są to układy - rozszerzanie RAMu to bowiem najczęstsza i niejednokrotnie jedyna modyfikacja posiadanego sprzętu.



Prosty program do w sumie prostych zadań - sprawdza się znakomicie!