Cakewalk 2021.01

Cakewalk to darmowe i bardzo rozbudowane oprogramowanie skierowane do producentów muzycznych. Umożliwia komponowanie, nagrywanie, edytowanie i miksowanie utworów.

Cakewalk zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia nagrań cyfrowych. Kompozytorzy mogą skorzystać z intuicyjnych funkcji, a także zrobić użytek z licznych instrumentów oddanych im do dyspozycji. W trakcie pracy użytkownicy mają dostęp do nieskończonej liczby ścieżek dźwiękowych oraz MIDI. Kiedy dzieło zostanie całkowicie zarejestrowanie, producenci mogą poprawić lub wyciąć fragmenty utworu oraz dopieścić go w najdrobniejszych szczegółach za pomocą wbudowanych narzędzi do masteringu.

Po skończeniu pracy nad własnym dziełem, Cakewalk pozwoli na udostępnienie nagrania za pośrednictwem internetu. Umieścimy je w serwisie YouTube, na Facebooku lub przez SoundCloud.