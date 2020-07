Call of Duty: Black Ops 4

Pobierz program

Call of Duty: Black Ops IIII to kolejna odsłona serii pierwszoosobowych strzelanin, która – w przeciwieństwie do wcześniejszych części serii – oferuje wyłącznie tryb multiplayer, co oznacza, ze nie znajdziemy tu kampanii fabularnej dla pojedynczego gracza.

Tylko multiplayer!

Mimo wspomnianego braku warto dodać, że akcja Call of Duty: Black Ops IIII toczy się między historią opowiedzianą w Call of Duty: Black Ops II i Call of Duty: Black Ops III. Scenariusz poznajemy w kilku specjalnie przygotowanych do tego celu zadaniach treningowych, ale ewidentnie widać, że stanowią one jedynie dodatek do dania głównego, czyli rozgrywki wieloosobowej, w której prym wiedzie tryb battle-royale. Mowa oczywiście o wariancie zabawy inspirowanym PUBG i Fortnite.

Battle-royale także w Call of Duty

Blackout, bo taką nazwę nosi tryb battle-royale w Call of Duty: Black Ops III, zabiera graczy na ogromną mapę, gdzie musimy pokonać innych uczestników rozgrywki za pomocą rozmaitych typów broni palnej i gadżetów. Przed dołączeniem do sesji możemy utworzyć własnego bohatera, tworząc jego klasę poprzez wybranie odpowiednich zdolności i elementów wyposażenia.

Walcz z nieumarłymi!

Call of Duty: Black Ops IIII oddaje do dyspozycji również tryb zombie, który jest jeszcze bardziej rozbudowany niż w innych odsłonach cyklu Call of Duty. Gracze ponownie mają za zadanie odpierać ataki nieumarłych w różnych środowiskach, próbując utrzymać się przy życiu jak najdłużej. Każdy epizod zapewnia dostęp do innych atrakcji, w tym oczywiście specjalnych nagród odblokowywanych w toku zabawy.

Najważniejsze cechy:

pierwszoosobowa strzelanka w czasach współczesnych

kolejna odsłona kultowej serii FPS-ów

różnorodne tryby dla wielu graczy

brak kampanii single-player

wysokiej jakości grafika

Minimalne wymagania sprzętowe gry Call of Duty: Black Ops IIII: